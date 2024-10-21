زراعة الفيوم تناقش الموعد الملائم لزراعة القمح وطرق علاجه بمراحل نموه

عقدت مديرية الزراعة بالفيوم المؤتمر الثاني لمحصول القمح؛ بقسم الإرشاد الزراعى بإدارة طامية الزراعية، وذلك للإعلان عن بداية موسم زراعة القمح، وتوعية المزارعين بالمعاملات المثلى لزراعة المحصول، وذلك بناءاً على توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة أمل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وجاء ذلك بالتنسيق والإشراف على الأنشطة الإرشادية التي تهدف إلى النهوض بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وبالتنسيق مع المسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم، بقيادة الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، حيث تم إنعقاد المؤتمر بحضور كل من: الدكتور أحمد علي زين العابدين رئيس الفريق العلمي للحملة القومية لمحصول القمح بمحافظة الفيوم، والدكتور إبراهيم مخيمر رئيس البحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات، والدكتور احمد منصور معهد بحوث الأراضي والمياه، والمهندس محمد عبدالسلام متابع الاداره المركزيه للارشاد الزراعي، والمهندس زاينهم عاشور مدير عام الإرشاد الزراعي بمحافظة الفيوم، والمهندس ممدوح إبراهيم أخصائي إرشاد محصول القمح بمحافظة الفيوم، والمهندس محمد محمد الصوفي منسق الأنشطة الإرشادية بمحافظة الفيوم.

وقد عقد المؤتمر الثاني لمحصول القمح بالفيوم، بحضور مديري الجمعيات الزراعيه بالمركز ، ورؤساء الأقسام بالاداره الزراعيه فضلاً عن حضور لفيف من مزارعي القمح.

وقد تناولت كلمات ومداخلات الباحثين ومسئولي الإرشاد الزراعي الموضوعات التالية:

*أهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي مرتبط بتحقيق الأمن الغذائي، منها الموعد الملائم لزراعة القمح، وأسس اختيار أصناف القمح الملائمة للزراعة، وتمهيد الأرض للزراعة، وطرق الزراعة النموذجية، كذالك المعاملات الإرشادية النموذجية لمحصول القمح، وأهم الآفات والأمراض التي تصيب القمح في أطوار نموه المختلفة، وطرق الوقاية منها وعلاجها.

وتم خلال المؤتمر الإجابة على استفسارات مزارعي القمح.

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