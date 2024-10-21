الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة من الغارات على بلدات وقرى بجنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات المعادية على بلدات وقرى جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد طفلة من بلدة علي النهري متأثرة بجراحها بعد العدوان الأخير على رياق.



و أفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية،أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات اشبه بحزام ناري استهدف بلدات كفرا، ياطر، رشاف، وحداثا في قضاء بنت جبيل، كما أستهدف منطقة الحوش قرب صور، ومنطقة بين حبوش وعربصاليم، وقام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير منازل في بلدة عيتا الشعب.

كما شن سلسلة من الغارات على بلدتي حومين الفوقا وجرجوع في منطقة اقليم التفاح بغارتين، وبلدة دير انطار،و بلدة رشاف وبالتزامن تعرضت بلدة حانين لقصف مدفعي عنيف، كما اغار على المنطقة بين خرطوم وسيناي وعلى بلدة الخرايب - حي العين، وغارةبلدة الخرايب أدت إلى وقوع اصابات، وقد سارعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة، مشيرة إلى أن الغارة استهدفت مقهى في قلب البلدة، وغارة على بلدة صريفا،

وشن اربع غارات على بلدة البازورية،و سلسلة غارات على قرى قضاء صور في القطاع الغربي واستهدفت بلدات،جويا، عيتيت.

و أضافت أن الطيران الإسرائيلي شن غارات آخرى على بلدتي صديقين وياطر، فيما استهدف الطيران المسيّر المعادي بلدة المالكية، وغارة جوية على محيط مبنى بلدية انصار، وبلدة عنقون.

و أشارت الوكالة لوقوع اشتباكات عنيفة تدور بين عناصر المقاومة والقوات الاسرائيلية الذي يحاول التقدم البري على محور عيتا الشعب، القوزح، ورامية، وتقوم القوات الاسرائيلية بقصف عيتا الشعب ورامية بقذائف المدفعية الثقيلة.