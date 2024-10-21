بالفيديو.. مؤلف «نص صعيدي ونص خواجة» يروي بداية رحلة كتابه

قال ريكاردو فريد، مؤلف كتاب «نص صعيدي ونص خواجة» من ميلانو، إنّه غادر مصر منذ عام 2000، موضحا أنّ الكتاب يتناول التاريخ والذكريات الخاصة بالطعام، معلقا: «الكتاب اهتم بالأكل، لأني بدأت بالانضمام إلى جروب للطبخ في فترة كورونا، وبالصدفة واحد سألني على شخصية إيطالية معروفة ونزلت وصفة مرتبطة مع الشخصية، ومن وقتها كنت اهتم بنشر قصة عن حد إيطالي أو قصة عائلية من خيالي واربطها بوصفة معينة ومن ثم أكملت في هذا الطريق».

وأضاف «فريد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جاد ورشا عماد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه ألّف كتاب «نص صعيدي ونص خواجة» من أجل المقاربة بين الثقافة المصرية والإيطالية خاصة أنّ الثقافة المصرية والإيطالية تغير مسارها في آخر 60 عام، لكن في الأربعينات والخمسينات كانت متشابهة للغاية، مشيرا إلى أنّه عند ولادته كان مازال هناك نقاط تشابه مثل الروح العائلية والفكاهة والكوميديا والنظرة للحياة.

وتابع: «كتابي يحتوي على بعض الصور النادرة التي تروي تاريخ العلاقات والحضارات بين مصر وإيطاليا، عن طريق البحث عن صور لمصريين وإيطاليين كانوا يشاركون بقصصهم وصورهم للتعبير عن قصة حياتهم في مصر».