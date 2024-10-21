انطلاق مبادرة 100 يوم رياضة بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، انطلاق مبادرة 100 يوم رياضة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" لتشمل جميع الجامعات المصرية بهدف تعزيز النشاط البدني وتشجيع طلاب الجامعة علي ضرورة إتباع نمط صحي وللارتقاء بالرياضة، وتطوير وبناء شخصية الشباب بالجامعات المصرية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تشمل عمل يوم رياضي بكل كلية من كليات الجامعة بواقع ساعة يوميا لمختلف أنواع الألعاب الرياضية وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب، حيث يبدأ الأسبوع الأول بكلية التربية الرياضية، ثم التربية، التمريض، الزراعة، الهندسة تباعا حتي الانتهاء من تنفيذ المبادرة بجميع الكليات والمدن الجامعية، وذلك تحت إشراف الادارة العامة لرعاية الشباب.

يذكر أن تلك المبادرة، تأتي في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتبنى الرياضة كدعامة رئيسية في تنمية وبناء الإنسان، وهي فرصة لتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بين الطلاب وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة.