للمرة الأولى.. مشاركة مصرية في أكبر معرض للمحتوى السينمائي والتليفزيوني بفرنسا

تشارك مصر للمرة الأولى بجناح كبير بقصر المهرجانات في mipcom cannes، والذي يعد أهم وأكبر المعارض الدولية المتخصصة في المحتوي السينمائي والتليفزيوني، والذي تبدأ فعالياته اليوم 21 أكتوبر ويستمر لـ 24 أكتوبر الجاري بمدينة كان الفرنسية، ويشارك في الجناح، الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة، عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة.

وقالت المنتجة شاهيناز العقاد صاحبة مبادرة "Egyptian Media Hub" المشاركة في المعرض: "منذ فترة أبحث عن كيان يقدم المحتوي المصري في السينما والدراما التليفزيونية بشكل مميز، ولكن للأسف، وعلى الرغم من تاريخنا الطويل في هذه الصناعة، لم يكن هناك كيان مصري خالص؛ لذلك نهدف من خلال تلك المبادرة التركيز على ما نقدمه من أعمال للعالم" ، مؤكدة أن المشاركة في معرض mipcom cannes تعزز الرؤية العالمية لما يتم تقديمه من محتوي ترفيهي وثقافي مصري سواء في السينما أو التليفزيون، فهو من أكبر المعارض الدولية في المحتوي الترفيهي عالميا ويوصف بأنه "أم الأسواق في هذا المجال" ويشارك فيه أكثر من 2800 مشترك من أكثر من 75 دولة.

وأضافت "العقاد": "يقام الجناح المصري تحت رعاية وزارة الثقافة، بمشاركة ما يقرب من 8 شركات إنتاج سينمائي وتليفزيوني، لعدد من المنتجين منهم محمد حفظي وتامر مرتضي وشريف فتحي وأشرف عبدالباقي ومحمد عبدالوهاب وأحمد بدوي وغيرهم، يقدموا المحتوي الخاص بهم، بالإضافة إلي مشاركة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للإعلان عن فعاليات الدورة الجديدة والتي ستقام في الفترة من 13 لـ 22 نوفمبر القادم"