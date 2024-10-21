الراحلان أشرف عبد الغفور وناهد رشدي يتصدران بوسترات مسلسل نقطة سودة

ينطلق مسلسل "نقطة سودة" يوم 5 نوفمبر المقبل، المقرر عرضه على إحدي المنصات بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن التي من أبرزهم، أحمد فهمي، وفاء عامر، سماح أنور وآخرين.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "نقطة سودة" البوسترات الخاصة بالفنانين التي كان من أبرزها الراحلين الفنان أشرف عبدالغفور والفنانة ناهد رشدي خاصة أن هذا العمل آخر ما شاركا به قبل وفاتهما.

ريهام عبدالغفور تروج لمسلسل "نقطة سودة"

روجت الفنانة ريهام عبدالغفور عن آخر أعمال والدها الفنية عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "آخر عمل فني لأبويا حبيبي الله يرحمه ويحسن إليه.. أسألكم الفاتحة والدعاء".

تفاصيل مسلسل "نقطة سودة"

يشارك في بطولة مسلسل "نقطة سودة" كل من أحمد بدير، سماح أنور، أحمد فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة، تدور أحداث العمل في إطار إجتماعي رومانسي ويتكون من 15 حلقة.