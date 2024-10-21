"أين تذهب الأحلام؟" يفتتح برنامج الفنون البصرية والميديا الحديثة بمهرجان دي-كاف

يفتتح معرض "أين تذهب الأحلام؟" برنامج الفنون البصرية والميديا الحديثة، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من مهرجان دي-كاف، وذلك يوم الأربعاء ٢٣ أكتوبر ويستمر حتى ٣١ أكتوبر، داخل شقة فيكتوريا بمنطقة وسط البلد، ويجمع العرض أعمال أكثر من ٣٠ فنان، وتنظمه مزج للثقافة والفنون.

وضمن برنامج الفنون البصرية والميديا الحديثة يعرض في ليلة واحدة عرض سمعي بصري مزدوج بعنوان "حلم مشترك" للمخرج الإيطالي ماتيو فيوكتي، و"تعليب إسمنتي"، من إخراج تاتشي توي كولكتف، في عرضه العالمي الأول يوم الخميس ٣١ أكتوبر، في الثامنة مساءً في ساحة روابط للفنون.

وعلى مدار ٤ أيام يقام معرض معجم نازح: لغة النزوح للفنانة الفلسطينية هالة الناجي في ساحة ممر كوداك، بداية من يوم ٧ نوفمبر وحتى ٢٤ نوفمبر المقبل، ويقدم المعرض للجمهور رحلة مثيرة من خلال اللغة التي تشكلت بنزوح الفلسطينيين من قطاع غزة، ويروي بصريًا قصص هذه المصطلحات عبر شخصية "نازح" الذي ينخرط في سلسلة من التعبيرات البصرية الممزوجة بمعاني وقيم الثقافة الشعبية.

ويختتم برنامج الفنون البصرية والميديا الحديثة بعرض "نازار" من لبنان والمملكة المتحدة للفنانة لارا قبيسي، في عرضه العالمي الأول، بمحل كوداك، بداية من يوم الخميس ٧ نوفمبر ويستمر حتى ١٠ نوفمبر. وهو عرض أدائي حي متعدد الحواس يضم طرفين ويتضمن الواقع الافتراضي.

يٌكتشف عرض "نازار" كشعر تجريبي ضمن جلسات الحماية من العين والحسد، التي تشاركتها الأم وابنتها بشكل دوري على مر السنين والتي تُنقل بالأساس من خلال اللمس، بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون ومجلس الفنون في إنجلترا وبي ثري ميديا.