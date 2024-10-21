20 غارة جوية إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان.. فيديو

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من حاصبيا، إن جيش الاحتلال يواصل عدوانه على جنوب لبنان، مشيرًا، إلى أنه نفذ ما يزيد عن 20 غارة جوية منذ منتصف الليل حتى الآن.

وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذه الغارات استهدفت عدة مناطق، وتحديدا في قضاء النبطية في القطاع الأوسط للجنوب اللبناني ومناطق شمال نهر الليطاني بالإضافة أيضا إلى القطاع الغربي وقضاء صور في الجزء الساحلي بلبنان.

وذكر، أنّ الاحتلال استهدف عدة منشآت لمؤسسة القرض الحسن التي تتبع حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى عدد من الأبنية في مختلف المناطق، وآخرها كان ببلدة حبوش في قضاء النبطية.