الكشف على ألف مواطن في قافلة طبية بإهناسيا ببني سويف

قدمت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدار "السبت والأحد الماضيين" بقرية بني هانئ مركز إهناسيا من 8 عيادات في 7تخصصات (الباطنة ، الأطفال ،الجراحة، النساء،الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1057 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 91 ،معمل طفيليات 27 ،حالات أشعة عادية 6 ،استصدار 7 قرارات نفقة دولة ، تحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ، موجات فوق صوتية 48 حالة .

واوضحت وكيل الوزارة في تقريرها أن القافلة شملت ندوات تثقيف صحي لعدد 160. مواطن ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، متابعة الحمل ، تنظيم الأسرة ، سرطان الثدى ،سلامة الغذاء ،سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ل 222 مواطنا ، فيما بلغ إجمالي الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3069 خدمة

ومن جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

جدير بالذكر أن تلك القوافل_التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة_يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل،أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل