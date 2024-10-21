عصمت: تقديم الدعم اللازم من قبل حكومتي مصر وإيطاليا لمشروع الربط الكهربائي

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، السفير ميكيلي كوراني سفير إيطاليا لدى القاهرة، والمستشار جوزيبي باباليا رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروع الربط الكهربائي المصرى الإيطالي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

واشاد الدكتور محمود عصمت بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، مستعرضا فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين إيطاليا، لاسيما فى مجال المهمات الكهربائية وخاصة التى تتعلق بخط الربط الكهربائي المصرى السعودى وتم بحث آلية توفير الدعم الحكومي من جانب الدولتين للإسراع فى مجريات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا وإمكانية مشاركة الشركات الإيطالية في مشروعات القطاع فى اطار التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة فى اطار تنفيذ مشروع الربط بين الشبكة الكهربائية فى البلدين

قال الدكتور محمود عصمت، إن جزء كبير من المهمات الكهربائية الخاصة بمشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى تأتي من إيطاليا وفى هذا الاطار تم التأكيد على المخطط الزمنى فى ظل الالتزام بدخول المشروع الخدمة مطلع الصيف المقبل، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة فى اطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار، وكذلك مواصلة تقديم التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وهناك حرص على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال ،

اكد الدكتور محمود عصمت، استمرار التعاون مع الجانب الإيطالي والعمل على جذب المزيد من الشركات الإيطالية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ، ومشروع الربط الكهربائي بين قارتي افريقيا وأوروبا والذى يتم عبر مصر وإيطاليا بواسطة القطاع الخاص فى البلدين وضرورة توفير الدعم الحكومي اللازم للشركات القائمة على المشروع

ومن جانبه، أشار السفير ميكيلي كوراني، إلى الإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مؤكدا استمرار العمل والتعاون وتوفير الدعم اللازم لمشروع الربط الكهربائي بين الدولتين، موضحا قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصه على تشجيع مزيد من المستثمرين الإيطاليين على ضخ استثمارات جديدة بمصر فى ظل الاجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمار الأجنبي فى شتى المجالات.