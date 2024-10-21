مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط يُنظم ورشة عمل تدريبية عن "تحليل الفجوات"

نَظّم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط؛ التدريب الثاني من ورشة عمل "تحليل الفجوات"؛ وذلك تحت إشراف: الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة،

تأتي الورشة؛ فى إطار الاتفاقية المبرمة بين احدي الهيئات، وجامعة أسيوط، وذلك ضمن مبادرة التعليم العالي والمتضمنة إنشاء وتطوير مراكز خدمة للطلاب ذوي الهمم في الجامعات الحكومية المصرية، والتى كان من ضمنها جامعة أسيوط.

وأكد الدكتور احمد المنشاوي؛ أن ورشة عمل "تحليل الفجوات" استهدفت؛ دراسة وتقييم وضع الطلاب ذوي الهمم بالجامعة، منذ إنشاء مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة وحتى الآن، لتحقيق مزيد من الفَهم لاحتياجاتهم وسلوكياتهم، وذلك حتي يتسنى للجامعة تلبية احتياجاتهم، وتحقيق الدمج الكامل لهم في المجتمع الجامعي، وتنفيذ كافة أوجه الإتاحة لهم داخل الحرم الجامعي، مؤكدا أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم كافة الخدمات والاحتياجات للطلاب ذوي الهمم بجميع كليات الجامعة، منذ التحاقهم بأول عام دراسي وحتى مرحلة التخرج، مثمنًا التعاون القائم مع هيئة الأمديست الأمريكية؛ بهدف تطوير مهارات الطلاب ذوى الهمم، ودمجهم فى المجتمع، وتحفيزهم على إكتشاف مواهبهم ورعايتها.

شهد التدريب الثاني من ورشة" تحليل الفجوات" مشاركة ٢٥ عضو هيئة تدريس من مختلف الكليات- ممن يقومون بالتدريس للطلاب ذوي الهمم- و٢٥ طالب وطالبة من الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وموظفي المركز؛ وتم إجراء مقابلات شخصية مع المشاركين؛ وذلك لتحليل وضع الطلاب ذوي الإعاقة منذ إنشاء المركز، لمعرفة مدى تطورهم، ورصد احتياجاتهم، وآليات تنفيذها