الكهرباء: استثمارات بـ 436.5 مليون جنيه لمشروعات جديدة بالصعيد

أكد المهندس محمد مختار رئيس شركه الوجه القبلي لآنتاج الكهرباء أنه بلغ إجمالى الاستثمارات خلال العام 436.5 مليون جنيه تم صرفها على مشروعات جديدة واستكمال مشروعات قائمة وعلى مشروعات الإحلال والتجديد ، ان التحسن فى جميع مؤشرات أداء الشركة يرجع إلى المساندة المستمرة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي والأعضاء المتفرغين .

واوضح ان الشركة قامت خلال العام بالتعاون مع محافظة أسيوط ومجلس الوزراء بتخصيص 145 فدانا بنظام حق الانتفاع بجوار محطة كهرباء غرب أسيوط المركبة قدرة 1500 م . و، وتم استغلالها فى زراعة نبات الجوجوبا باستخدام مياه الصرف الصناعى الناتجة من المحطة مما كان له أبرز الأثر فى حل مشكلة التخلص من مياه الصرف الصناعى ذات الملوحة العالية والتى يصعب صرفها على أى مجرى مائى وحصل المشروع على جائزة أفضل المشروعات المتوسطة على مستوى محافظة أسيوط لما له من أثار جيدة على البيئة

واستعرض رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء أبرز مؤشرات الأداء المالية والاقتصادية والفنية للشركة خلال اجتماع الجمعيه العموميه وميزانيه 2023/ 2024 كالاتى ، بلغت القدرة الأسمية للشركة 7454 ميجا وات ويشمل النطاق الجغرافي لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء المحطات الحرارية الموجودة 8 محافظات وهي نطاق محافظة الجيزة (ما عدا ما يدخل فى نطاق القاهرة الكبرى) – الفيوم – بنى سويف – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – أسوان .

وبلغت الطاقة المولدة الفعلية خلال العام 19.925 مليار كيلوات ساعة بارتفاع عن المستهدفة بالموازنة بنسبة 29.6% وعن العام السابق بنسبه 11.2 % و بلغ معدل استهلاك الوقود على مستوى الشركة 190.9 جرام / ك. و . س ومعامل الخروج الاضطرارى 0.34 % و ومعامل الإتاحية 91.34 % وبلغ متوسط التكلفة 122.9 قرش / ك . و . س وانخفضت نسبة الاستهلاك الذاتى على مستوى الشركة إلى 3.16 % بالمقارنة بالمستهدف البالغ 3.31 % وعن العام السابق البالغ 3.45 % و بلغ إجمالى الايرادات خلال العام مبلغ 26.15 مليار جنيه بارتفاع عن المستهدف فى الموازنة بمبلغ 11 مليار جنيه وعن العام السابق بمبلغ 10.8 مليار جنيه.

و بلغ إجمالى التكاليف والمصروفات خلال العام مبلغ 24.4 مليار جنيه بارتفاع عن المستهدف بالموازنة بمبلغ 6.1 مليار جنيه وعن العام السابق بمبلغ 7.7 مليار جنيه وذلك بسبب ارتفاع كمية الطاقة المنتجة خلال العام عن العام السابق وعن المستهدف و بلغ صافى الربح خلال العام مبلغ 1.8 مليار جنيه