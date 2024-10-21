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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصرى.. السلطات الإماراتية تستدعى ثلاثى الزمالك للتحقيق

الزمالك
الزمالك
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استدعت السلطات الإماراتية، اليوم الاثنين، ثلاثي الزمالك للتحقيق بناء على بلاغ تم تقديمه ضدهم من أحد مسؤولي الأمن بسبب ما بدر منهم من تجاوزات تجاهه خلال مباراة فريقهم أمس امام بيراميدز، فى نصف نهائى السوبر المصرى.
وكانت الشرطة الإماراتية، قد ألقت القبض على اللاعبين عماد نبيل دونجا ومصطفى شلبي ومحمد صبحي، أمس الأحد، بسبب الاعتداء على الأمن في مباراة بيراميدز.
ويبذل مسؤولي نادي الزمالك، قصارى جهدهم لإنهاء الأمر بشكل ودي، ولكن مسؤول الأمن المعتدى عليه يرفض كل محاولات الصلح.
وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائى بطولة كأس السوبر المصرى، بعد الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب "أستاد آل نهيان"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر المصرى، والتى تستضيفه دولة الإمارات.

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