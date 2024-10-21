أبوالغيط: نؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فوري من لبنان

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إننا نؤكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار الفوري هو أولويتنا.

وأشار أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، إلى أننا نؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فوري من لبنان.

ولفت إلى أن الجامعة العربية تقف إلى جانب لبنان في محنته الحالية، داعياً إلى انسحاب إسرائيل الفوري من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها أو دخلتها.

وأضاف أنه يجب أن يحصل لبنان على ضمانات بتوقف الغارات الإسرائيلية على أراضيه.