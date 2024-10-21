رئيس الاتحاد الأفريقي يشيد بمجهودات الكرة النسائية المصرية

قالت الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، إن الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أشاد بالكرة النسائية المصرية وبالجهود الكبيرة لاتحاد شمال افريقيا برئاسة جمال علام .

وأستكملت "الرفاعي" ، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، "أتشرف بعضويتي للجنة الكرة النسائية مع زميلاتي هي شهادة إنصاف لمجهودات سنوات بلا كلل أو ملل لتطوير اللعبة ونشرها".

وأضافت "الكرة النسائية المصرية على الطريق الصحيح رغم كل التحديات والصعوبات".

وكان قد عقد اتحاد مناطق UNAF اجتماعه أمس الأحد في أديس أبابا، حضر رئيس CAF الدكتور باتريس موتسيبي الاجتماع وشارك في مناقشات مع رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم جمال علام والاتحادات الأعضاء.

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