محافظة أسيوط تطرح مزايدة علنية لتأجير شقة سكنية في ديروط

أعلنت محافظة أسيوط، ممثلة في مركز ومدينة ديروط وإدارة العقود والمشتريات، طرح مزايدة علنية محلية لتأجير شقة سكنية تحمل الرقم (7) بعمارة رقم (7) في الوحدة المحلية بدشلوط التابعة لمجلس مدينة ديروط.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، الساعة الثانية عشر ظهراً، بمقر إدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة ديروط.

ودعت الإدارة الراغبين في المشاركة إلى سحب كراسة الشروط والمواصفات التي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالشقة وشروط الإيجار، وذلك من مقر الإدارة بسداد مبلغ 361 جنيهاً.

وأكدت الإدارة أن المزايدة تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي تضمن الشفافية والعدالة في إجراءات المزايدة.