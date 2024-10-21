جريمة بشعة في منشأة القناطر| بسبب الإدمان.. أب يلقي ابنه حيًا في المياه وينهي عار الأسرة

في واقعة صادمة، شهدت منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة جريمة قتل هزت أهالي المنطقة، الأب عبدالله، بائع الخضروات البسيط، لم يكن يتوقع أن يُجبر على اتخاذ قرار مأساوي بقتل ابنه "خالد"، الذي أصبح مصدر خوف ورعب لأسرته بعد أن تورط في تعاطي المخدرات ومحاولته اغتصاب شقيقته.

الإدمان يعصف بالأسرة

تعود القصة إلى أسرة بسيطة تعيش في منطقة منشأة القناطر، الأب عبدالله، وهو بائع خضروات، عاش مع زوجته وابنته حياة بسيطة، ولكنها لم تكن هادئة.

"خالد" الابن الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، أصبح شخصًا غير متزن، حيث تسبب في العديد من المشاكل لأسرته وأهالي المنطقة، وبمرور الوقت، أدمن خالد تعاطي المخدرات، وهو ما دفعه إلى التصرف بعنف متزايد تجاه والدته وشقيقته.

محاولة اغتصاب شقيقته

لم تقف مشاكل خالد عند حد تعاطيه المخدرات أو الاعتداء على والدته وشقيقته بالضرب، بل وصل الأمر إلى محاولة اغتصاب شقيقته داخل المنزل.

تمكنت الشقيقة بصعوبة من منعه من ارتكاب هذا الجرم، واتصلت بوالدها لتخبره بما حدث، عندما علم الأب بما فعل خالد، شعر بأن ابنه تجاوز كل الحدود وأنه لم يعد هناك مجال للانتظار أو التهاون معه.

التخلص من الكابوس

الأب، الذي ضاق ذرعًا بتصرفات ابنه، فكر في التخلص من هذا الكابوس، بعد مرور عدة أيام على الحادثة، اتخذ الأب قرارًا مأساويًا لإنهاء معاناة أسرته، اتصل بنجله وطلب منه العودة إلى المنزل بحجة الصلح، مستغلاً رغبة ابنه في العودة بعد الهروب لفترة.

أقراص مهدئة وجريمة مأساوية

عندما عاد خالد إلى المنزل، استقبله الأب بحفاوة غير معتادة، وأعد له كوبًا من العصير مخلوطًا بأقراص مهدئة، عندما شعر خالد بالخدر وضعف قواه، قام الأب بتقييده ووضعه في "التروسيكل"، ثم توجه به إلى ترعة المريوطية، هناك ألقاه في الماء وهو حيّ، حيث لفظ خالد أنفاسه الأخيرة أمام أعينه.

المياه تلفظ الجثة

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة المريوطية، تم العثور على الجثة مقيدة اليدين والقدمين، ويرتدي صاحبها كامل ملابسه، سرعان ما كشفت التحريات عن أن الجثة تعود لخالد عبدالله، وأن وراء الجريمة والده.

اعترافات الأب القاتل

اعترف الأب عبدالله خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، وأوضح أنه قام بذلك بعد أن طفح الكيل من تصرفات ابنه المستمرة، أكد الأب أن خالد كان متعاطيًا للمخدرات وأنه كان يسرق من المنزل ليتمكن من شراء المواد المخدرة.

كما كشف عن أنه كان يخشى أن يتسبب ابنه في إيذاء والدته وشقيقته بشكل أكبر بعد محاولة الاغتصاب الفاشلة، مما دفعه لاتخاذ هذا القرار المأساوي.

المتهم يمثل جريمة قتل ابنه

بعد اعتراف الأب بجريمته، تم إلقاء القبض عليه، وبالعرض على النيابة العامة بشمال الجيزة والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن.

وبمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وارتكاب الجريمة وعليه أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما، واصطحب فريقًا من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته.