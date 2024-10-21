الولايات المتحدة تعلن عن دعم مبادرات أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم /الاثنين/ عن دعمها لثلاث مبادرات جديدة تهدف إلى دعم الشعب الأوكراني في سعيه لتحقيق النصر في الحرب وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته اليوم - أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا اختتمت زيارتها إلى كييف الجمعة الماضية، حيث أكدت التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا في مواجهة التدخل العسكري الروسي المستمر.

وخلال زيارتها، التقت زيا عددا من المسؤولين الأوكرانيين بمن فيهم نائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي والأطلسي ووزيرة العدل أولها ستيفانيشينا ووزيرة شؤون المحاربين القدامى ناتاليا كالميكوفا ومسؤولو أجهزة مكافحة الفساد، كما اجتمعت مع قادة المجتمع المدني والصحفيين الاستقصائيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأكدت زيا خلال الاجتماعات أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود الديمقراطي، ودعم جهودها في تحقيق العدالة الشاملة للشعب الأوكراني إضافة إلى محاسبة روسيا على جرائمها..مشددة على أهمية استمرار الدعم الإنساني الأمريكي للفئات الأكثر ضعفًا في البلاد.

وفي إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا..أشادت زيا بالجهود الكبيرة التي بذلتها أوكرانيا في مجال مكافحة الفساد.. مؤكدة عزم الولايات المتحدة على مواصلة دعم هذه الجهود رغم الحرب التي تشنها روسيا.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية..تشمل المبادرات الأمريكية منحة بقيمة 5 ملايين دولار لدعم الشفافية الحكومية والمساءلة ومبلغ 2 مليون دولار من إدارة العدالة الجنائية العالمية لدعم آليات التعويض للأوكرانيين إلى جانب شراكة جديدة بقيمة 2 مليون دولار مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز دور المرأة في عملية السلام والأمن في أوكرانيا.

وأشادت زيا بصمود أوكرانيا وشعبها في مواجهة التدخل العسكري الروسي..مؤكدة أن الولايات المتحدة ستظل إلى جانب أوكرانيا وشعبها في سعيهم للحفاظ على حريتهم واستقلالهم..قائلة: "إن أوكرانيا تظل فخورة، قوية وحرة، وستواصل الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها للحفاظ على ذلك".