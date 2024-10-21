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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظة أسيوط تطرح مزايدة علنية لتأجير محل تجاري في ديروط

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
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أعلنت محافظة أسيوط، ممثلة في مركز ومدينة ديروط وإدارة العقود والمشتريات، طرح مزايدة علنية محلية لتأجير محل تجاري يقع بالوحدة المحلية بديروط الشريف بحري البلد التابعة لمجلس مدينة ديروط.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة المزاد يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024، الساعة الثانية عشر ظهراً، بمقر إدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة ديروط.

ودعت الإدارة الراغبين في المشاركة إلى سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الإدارة بسداد مبلغ 361 جنيهاً.

وأكدت الإدارة أن المزايدة تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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