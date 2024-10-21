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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تدين القصف الإسرائيلي لـ"بيت لاهيا" شمال قطاع غزة

بيت لاهيا
بيت لاهيا
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 أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية منازل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى، مجددة استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة لقوات وسلطات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


وطالبت المملكة ـ في بيان لوزراة الخارجية السعودية اليوم /الاثنين/، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" ـ "المجتمع الدولي، وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين، والوقف الفوري لإطلاق النار".

المملكة العربية السعودية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية بيت لاهيا غزة