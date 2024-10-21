محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي بالمعلمين

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ محطة رفع صرف صحي البنك الدولي بمنطقة المعلمين التي تعمل بطاقة تصميمة 800 ل/ث لمتابعة سير العمل ومدى جاهزية الطلمبات للعمل والوقوف على أعمال التطهير الجارية وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة المهندس رفعت إسماعيل استشاري بالشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي ، والمهندس بهاء أبو النجا نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الفنية رئيس قسم المشروعات بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب.

وتابع المحافظ سير العمل بمحطة الرفع واطمأن على أعمال التشغيل للطلمبات والمعدات الموجودة موجهًا برفع تقرير فني عن كفاءتها وعملها ووجود معدات كاحتياطي، كما استمع إلى شرح من الفنيين عن الأعمال التي تتم بالمحطة وما وصلت إليه الأعمال الجارية لرفع كفاءة المواتير والطلمبات الموجودة بداخل المحطة.

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف أعمال تطهير وتنظيف وتعقيم محطة الصرف الصحي وإزالة المخلفات أولاً بأول تجنباً لوقوع أي أعطال مفاجئة وحرصاً علي تقديم خدمات أفضل للمواطنين لا سيما إنها من الخدمات الأساسية للحياة مشدداً على أنه لن يسمح بأي إهمال قد يحدث في محطات الصرف الصحي بالمحافظة أو حدوث أي تقصير في تنفيذ عمليات تنظيف وتعقيم شاملة للمحطات خاصة بنطاق مدينة أسيوط كمحطات (البركة والبنك الدولي بالمعلمين، والوليدية، والشادر، والمديرية، والسنترال، وغرب البلد) للحد من تكرار أي طارئ قد يحدث.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة للموقع الخارجي للمحطة وصيانة الطلمبات بجانب وضع الفنيات التشغيلية التي تضمن سلامة عمل المحطة حرصاً على إطالة عمر المحطة موجهاً بتجميع قطع الغيار والمواسير والمعدات المختلفة في أماكن محددة بالمحطات واستغلال الأماكن غير المستغلة ببعض المحطات لتكون كمخازن فرعية ورئيسية وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة عملية تنظيم العمل بقطاعي مياة الشرب والصرف الصحي ليكونا على أهبة الإستعداد لأي أزمة أو مشكلة قد تحدث في أقل وقت ممكن مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لرفع كفاءة البنية التحتية وجاهزية محطات الصرف الصحي بكافة مدن ومراكز المحافظة وفقاً للإمكانات المتاحة.

كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته ـ في وقت سابق ـ بوضع خطة عمل لفحص وتطهير جميع محطات الصرف الصحي وشبكاتها على مستوي المحافظة وتتضمن محطات الرفع الرئيسية والفرعية علي مستوي المحافظة بإجمالي 80 محطة ومراجعة كافة محابس ربط شبكات مياه الشرب وصيانتها وتطهير محطات الصرف الصحي حرصاً علي سلامة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.