"اتحاد العمال": حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بزيادة والمرتبات والمعاشات قريبًا

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع كل ما يتعلق بالمواطن المصري ويلمس معاناته مع موجة الغلاء التي أصابت كل جوانب الحياة ومستلزمات المعيشة.

وأشار في تصريحات صحفيه له اليوم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي تؤكد ذلك وتؤكد أن القيادة السياسية تضع محدودي الدخل أمام نصب أعينها.

وتوقع البدوي أن تقوم الحكومة بإصدار حزمة جديدة من قرارات الحماية الإجتماعية خلال الفترة المقبلة تتمثل في زيادة في المعاشات والأجور بالقطاعين العام والخاص وتمديد جدول زيادة أسعار المحروقات عن الفترة المقررة له خلال الـ ٦ شهور المقبلة.