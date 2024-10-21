محافظ أسيوط يتفقد مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي بشارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية للتأكد من انتظامها ومتابعة الدراسة وسير العمل بها، جاء ذلك بحضور الشيماء عبد الرحمن مديرة مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي .

بدأ المحافظ، جولته بتفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف المختلفة بمرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الإبتدائية، والمرحلة الإعدادية بالمدرسة متمنياً لهم التوفيق والتفوق واطمأن على انتظام الدراسة بها وتحاور مع التلاميذ واستمع إلى آرائهم ومشاركتهم مع المعلمين موضحاً أهمية الفهم والحوار والنقاش، كما تفقد معمل المدرسة والمكتبة وغرفة التربية الفنية مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بالأنشطة الطلابية.

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح مفصل من مديرة المدرسة التي أوضحت بأن عدد الفصول الدراسية لمرحلة رياض الأطفال فصلين بإجمالي ٧٠ طفل وطفلة، وعدد الفصول الدراسية لمرحلة الإبتدائية ١٥ فصل بإجمالي ٦٢٠ طالب وطالبة، وعدد الفصول الدراسية لمرحلة الإعدادية ٩ فصول بإجمالي ٣٣٦ طالب وطالبة.