الخارجية الإيرانية: أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تهديدات إسرائيل لمواقعنا النووية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، رفضها للتصريحات الإسرائيلية التي تؤكد قرب الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية على تل أبيب في الأول من أكتوبر الماضي، خاصة بعد التسريبات التي أوضحت خطة إسرائيل لضرب منشآت إيرانية استراتيجية.



وفي هذا الإطار أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن بلاده نبهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ما تعلنه إسرائيل من تحذيرات بشأن ضرباتها المتوقعة على مواقع إيرانية.



وكانت إسرائيل قد توعدت بضربة لعمق إيران ردًا على الهجوم الصاروخي الكبير الذي شنته إيران على مواقع عسكرية إسرائيلية في الأول من أكتوبر، ردًا على مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله وبصحبته القيادي بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفورشان، ومن قبلهما اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في دار ضيافة تابع للحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران.



وأكد بقائي إن التهديدات الإسرائيلية بشن ضربات على مواقع نووية تحتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأنها، لأنها تتعارض مع القوانين الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة.