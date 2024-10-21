رياضة أسيوط تواصل تنظيم دورة مدربي الكاراتيه لليوم الثاني على التوالي

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، تنمية القدرات وتطوير المهارات للشباب والفتيات والمدربين في قطاعي الشباب والرياضة وفقاً للامكانات المتاحة، خاصة وأن الشباب يمثل ركيزة أساسية وطاقة فاعلة لتقدم المجتمع بتوجيه طاقاتهم والاهتمام بمواهبهم وميولهم، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والاتحادات المصرية للألعاب المختلفة لدعم أبناء مراكز الشباب والأندية الرياضية وتطوير مهاراتهم وبناء الإنسان المصري، مشيداً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بكافة القطاعات خاصة الشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة قد واصلت تنظيم دورة مدربين الكاراتيه لليوم الثاني على التوالي ضمن الاهتمامات بنشر اللعبة بين الشباب والنشء وصقلهم رياضياً وبدنياً وتسليحهم بسبل الدفاع عن النفس ومواجهة الأزمات، وذلك بحضور الدكتور محمد الدهراوي رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي والنائب سيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري والافريقي والدكتور محمد سعد عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري وشمال أفريقيا والكابتن خليفة السيد رئيس منطقة الفيوم والمحاضرين الدوليين كابتن عصام علي صالح عضو اللجنة العليا للحكام والكابتن حسين رمضان نجم منتخب مصر والكابتن أحمد حميدة كابتن مصر للكاراتيه وذلك بنادي أعضاء هيئة التدريس.

بحضور الدكتور عبدالله فرغلي رئيس المنطقة بأسيوط، والكابتن سيد حسين ومجلس إدارة المنطقة والكابتن سيد عبد الحليم، مشيراً إلى إستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتعظيم الإستفادة من الطاقات البشرية وكافة المؤهلات العلمية والأكاديمية للشباب وخريجي الكليات المختلفة فضلاً عن العمل على دراسة وتنفيذ مقترحات المدربين لتطوير ونشر رياضة الكاراتيه بأسيوط.