ضمن مبادرة "بداية".. ندوات وعروض فنية بمدارس المنيا لتعزيز الثقافة الأثرية والسياحية

نظمت الإدارة العامة للسياحة بالمنيا بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، عدداً من الأنشطة والفعاليات بمدرسة شلبي الابتدائية.

تضمنت الفعاليات ندوات، محاضرات، ورش عمل، وعروضاً فنية، بالإضافة إلى نشاطات تلوين، بهدف رفع الوعي الأثري والسياحي بين الطلاب وتعزيز روح الانتماء الوطني.



كما اهتمت الندوات بتعريف الطلاب بشكل مبسط بالمبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وأهميتها في تطوير وعي الأجيال الناشئة، إلى جانب إلقاء الضوء على أبرز مناطق الجذب السياحي في مصر بشكل عام والمنيا بشكل خاص وآداب زيارة المواقع السياحية والأثرية.

جاءت هذه الأنشطة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تستهدف تعزيز وعي مختلف فئات المجتمع بأهمية التراث والسياحة في التنمية المستدامة.

WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.44.32 PM (1)

WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.44.32 PM (2)

WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.44.32 PM (3)

WhatsApp Image 2024-10-21 at 1.44.32 PM (4)