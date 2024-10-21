ads
الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات

الدوري المصري للسيدات
الدوري المصري للسيدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشهد اليوم الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر ، عدة مباريات مختلفة وذلك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للسيدات .

وجاء أبرزها مواجهة الأهلي أمام المعادي واليخت ، والزمالك أمام المقاولون العرب ، على تنطلق هذه المباريات في تمام الساعة الرابعة عصرا وسيتم إذاعة هذه المباريات على قناة اون تايم سبورت .

الجدير بالذكر ، ان الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للسيدات لموسم 2024/2025 شهدت مواجهات حماسية ونتائج غير متوقعة.

وتعتبر مباراة البنك الأهلي ودلفي الأبرز في الجولة الثالثة، حيث تمكن البنك الأهلي من تحقيق فوز ساحق على مضيفه دلفي بنتيجة 10-0.

حقق فريق المقاولون العرب انتصارًا مريحًا على المصري، حيث انتهت المباراة بفوز المقاولون بنتيجة 6-2

وفي مباراة أخرى، نجح وادي دجلة في الفوز على زد إف سي بنتيجة 3-2، كما حقق الطيران فوزًا كبيرًا على المعادي واليخت بنتيجة 5-2.

ومن جهة أخرى، تم احتساب نتيجة مباراة نادي مسار ضد الاتحاد السكندري بفوز مسار 2-0، وذلك بسبب عدم حضور الاتحاد السكندري لأرض الملعب.

وحقق الأهلي الفوز على مودرن سبورت 1-0.

الأهلى الزمالك الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للسيدات الدوري المصري الممتاز للسيدات