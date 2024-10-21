تعرف على مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات

يشهد اليوم الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر ، عدة مباريات مختلفة وذلك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للسيدات .

وجاء أبرزها مواجهة الأهلي أمام المعادي واليخت ، والزمالك أمام المقاولون العرب ، على تنطلق هذه المباريات في تمام الساعة الرابعة عصرا وسيتم إذاعة هذه المباريات على قناة اون تايم سبورت .

الجدير بالذكر ، ان الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للسيدات لموسم 2024/2025 شهدت مواجهات حماسية ونتائج غير متوقعة.

وتعتبر مباراة البنك الأهلي ودلفي الأبرز في الجولة الثالثة، حيث تمكن البنك الأهلي من تحقيق فوز ساحق على مضيفه دلفي بنتيجة 10-0.

حقق فريق المقاولون العرب انتصارًا مريحًا على المصري، حيث انتهت المباراة بفوز المقاولون بنتيجة 6-2

وفي مباراة أخرى، نجح وادي دجلة في الفوز على زد إف سي بنتيجة 3-2، كما حقق الطيران فوزًا كبيرًا على المعادي واليخت بنتيجة 5-2.

ومن جهة أخرى، تم احتساب نتيجة مباراة نادي مسار ضد الاتحاد السكندري بفوز مسار 2-0، وذلك بسبب عدم حضور الاتحاد السكندري لأرض الملعب.

وحقق الأهلي الفوز على مودرن سبورت 1-0.