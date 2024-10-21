تكريم الطلاب المتفوقين بالغردقة في حفل خاص بانتصارات أكتوبر

حضر اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، والدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر صباح اليوم حفل انتصارات أكتوبر وتكريم الطلاب المتفوقين من العام السابق ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدرسة الميناء الإعدادية بقيادة، احلام سعد مديرة المدرسة وذلك خلال طابور الصباح .

أكد رئيس المدينة خلال كلمته أنه من واجبنا كمسئولين تقديم كل الدعم لخدمة العملية التعليمية معربا عن سعادته بعودة الطلاب الي مدرستهم مع بدء العام الدراسي الحالي .

ثمن حماية المجهود المبذول من قبل مديرة المدرسة وهيئة التدريس بالمدرسة ورجال الأعمال الشرفاء وكل من ساهم في انتظام الدراسة بالمدرسة خلال العام الحالي.

كما هنأ رئيس المدينة الحضور بانتصارات أكتوبر المجيدة وحث الطلاب على الاجتهاد والنجاح والتفوق.

وخلال الاحتفال قدم حماية ومنير شهادات التقدير للطلاب الاوائل .

واختتم الحفل بتقديم مدير المديرية درع شكر من مدرسة الميناء الإعدادية وشهادة تقدير لللواء ياسر حماية رئيس المدينة تقدير ا منهم لمجهوده العظيم والمتميز في عودة الطلاب إلى مدرستهم مع بداية العام الدراسي .

حضر الحفل علاء حسن مدير الإدارة التعليمية ومصطفى عبده وكيل المديرية و أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقيم الأداء.