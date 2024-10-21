للمرة الثانية.. جوري بكر تعلن انفصالها رسميا

أعلنت الفنانة جوري بكر طلاقها من زوجها للمرة الثانية على التوالي، مؤكدة وجود خلافات ومشاكل كانت السبب الرئيسي في هذا الانفصال، خلال استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية.

وقالت جوري بكر: "كان عندي مشاكل مع جوزي ومكناش عارفين نحلها، انا اتطلقت من 3 شهور رسمي من 15 أغسطس، بس مأعلنتش على السوشيال، ربنا مابيديش كل حاجة، وإحنا الاتنين نصيبنا اتقطع".

جوري بكر تعلن انفصالها عن زوجها

في وقت سابق، فاجأت الفنانة جوري بكر متابعيها بخبر انفصالها عن زوجها، ونشرت عبر حسابها الرسمي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وكتبت: "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".