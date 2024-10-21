محافظ أسيوط: حملات تموينية على قطاع المخابز وتحرير 54 محضرا بمركز ديروط

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، استمرار شن حملات تموينية مفاجئة على كافة القطاعات المختلفة بمراكز وأحياء وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من يحاول الإستغلال التجاري والإتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى على محمد رئيس المركز قامت بحملة تموينية علي المخابز بمشاركة كامل عبد الباسط صالح مدير إدارة تموين ديروط، وأسفرت الحملة عن تحرير 54 محضر للمخالفين (٩ محضر نقص وزن، و٥ محاضر إنتاج خبر بلدي غير مطابق للمواصفات ١٥ محضر عدم نظافة أدوات العجن، ١٠ محاضر عدم تسليم بون، ١٠ محاضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، ٤ محاضر عدم وجود لوحه، ١ محضر جنح عدم إعلان عن الأسعار) .

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة لضمان توافر السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.