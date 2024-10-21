رغم الحرب.. الثقافة الفلسطينية تفتتح فعاليات يوم التراث بـ أريحا والأغوار |صور

افتتح وزير الثقافة عماد حمدان، أمس الأحد، معرض التراث الفلسطيني في محافظة أريحا والأغوار، الذي تنظمه جمعية فلسطيننا للثقافة والتراث الشعبي برعاية ودعم من وزارة الثقافة، بحضور محافظ محافظة أريحا والأغوار حسين حمايل، وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية والفعاليات الثقافية في المحافظة، ومهتمين بالتراث الفلسطيني، ووفد من الوزارة.

وقال وزير الثقافة في كلمة له:" نفتتح اليوم فعاليات يوم التراث الفلسطيني في هذه المدينة التاريخية، اليوم نؤكد أنه من الواجب علينا صون الموروث الثقافي الفلسطيني والحفاظ عليه، فهذه المدينة مدينة أريحا هي أكبر دليل على تراثنا وماضينا، وأكبر شاهد على تاريخية وأهمية أرض فلسطين، مضيفاً:"نحن هنا نقاوم بالثقافة، ونقيم المعارض التراثية على مستوى المحافظات الفلسطينية، لدعم هذه الأيادي الفلسطينية، فهذه المحافظة الفلسطينية هي من ضمن أولويات الحكومة الفلسطينية".

التراث الفلسطينى إرث متواصل

وقال محافظ محافظة أريحا والأغوار حسين حمايل :"نحتفي اليوم بالتراث الفلسطيني، في هذا اليوم نبرق رسالة للعالم أجمع، من رحم معاناتنا، ومعاناة أسرانا، وجرحانا، فكل يوم لنا فيه بصيص أمل، مؤكداً أن التراث الفلسطيني هو أرث متواصل منذ آلاف السنين ويعكس تجذر الشعب الفلسطيني وتمسكه بفلسطين كوطن ولد وعاش به الاجداد الكنعانيون، مشدداً على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري في فلسطين والذي يعكس مدى ارتباطنا بهذه الأرض وتجذرنا فيها عبر التاريخ.

وتضمن المعرض عدداً من الزوايا التراثية، كالأكلات الشعبية والتطريز الفلاحي والأشغال اليدوية واللباس التقليدي، واشتمل على فقرات تراثية وفلكلورية، وكورال، وعرض للوحات فنية، ومسرحيات هادفة، وحكايا شعبية، وأغانٍ وطنية.

دعم المبدعين والمثقفين

وعلى هامش المعرض، التقى الوزير حمدان بمحافظ محافظة أريحا والأغوار حسين حمايل، وبحث معه التعاون الثقافي المشترك بين الوزارة والمحافظة بما يتعلق بدعم الأنشطة الثقافية في المحافظة، وتعزيز صمود المواطنين في الأغوار، وتوسيع نطاق المشاركة الثقافية في كافة المناطق، بما يشمل دعم المبدعين والمثقفين في المحافظة.

واشتملت الجولة كذلك زيارة لمقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عقبة جبر ومخيم عين السلطان، واطلع على أبرز نشاطاتهم والمشاريع الثقافية التي يقدمونها، وكذلك احتياجاتهم الثقاقية، والتحديات التي يواجهونها، وبحث معهم آليات تقديم الدعم وبذل كافة الجهود.