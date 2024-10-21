بالفيديو.. باحث سياسي: نتنياهو يريد إنهاء خطر حزب الله على إسرائيل

قال جورج عاقوري، الباحث السياسي، إنّ مفهوم النصر كما أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكمن في ضبط منطقة الشمال وألا يعود حزب الله اللبناني على تشكيل خطر على سكان إسرائيل، موضحا أنّ المنطقة أمام مرحلة تصعيد جديدة قد يكون سقفها أعلى بالنسبة لنتنياهو، إذ ترتبط بالتأكد من خمول قدرة حزب الله الذي يشكل خطر على إسرائيل.

وأضاف «عاقوري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قوات الاحتلال تريد استمرار التحليق الجوي الإسرائيلي فوق لبنان من أجل مراقبة أي حركة، كما تسعى إلى تطوير دور قوات الطوارئ، بحيث لا تقتصر أعمالها على الجنوب، لكن يشمل أيضا الحدود مع سوريا التي تشكل الشريان الرئيسي لكل خطوط إمدادات حزب الله.

وتابع: «أي حرب لابد أن تنتهي بحلول دبلوماسية، إذ كان لدينا موفدون فرنسيون ومساعي دولية على مدار العام تدعي لتطبيق قرار 1701، لكن بكل أسف فاتنا فرصة لحماية لبنان من الانزلاق إلى هذه الحرب المجنونة الدموية التي تهدد البشر».