محافظ أسيوط يوجه بسرعة التعامل مع مشاكل المواطنين

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ببحث مشاكل المواطنين ووضع حلول عاجلة لها في كافة القطاعات والعمل على تحسين المرافق والخدمات بالمراكز والأحياء لافتاً إلى متابعته لحل مشكلات المواطنين بالتنسيق مع كافة الجهات حيث وجه رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات بالنزول إلى أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على إتخاذ الإجراءات لحل مشكلات لهم وتحسين الخدمات المقدمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة محمد عبد الراضي رئيس المركز عقدت لقاءًا جماهيريًا مع مواطني مركز البداري لبحث شكواهم وإيجاد حلول سريعة لها وبحضور نواب رئيس المركز في إطار اللقاءات الدورية مشيراً إلى أهمية تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلاً عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها إستقبال الشكاوى على رقم (16528) وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg.