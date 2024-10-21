رفع مخلفات الري الناتجة عن أعمال تطهير ترعة بنجع سبع بمركز أسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار شن حملات أعمال التطهير ونزع الحشائش من الترع والمصارف بالمراكز والقرى لضمان وصول المياة بكميات مناسبة فضلاً عن إزالة تلك المخلفات الناتجة من أعمال التطهير للحفاظ على صحة المواطنين والتيسير على المواطنين في النقل والانتقال بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة، مشيراً إلى أهمية رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز قد قامت برفع وإزالة المخلفات والحشائش الناتجة من أعمال تطهير ترعة بنطاق قرية نجع سبع التابعة للمركز ونقلهم إلى الأماكن المخصصة، وذلك خلال حملة برئاسة محمد حسين عطية رئيس الوحدة المحلية بنجع سبع وبالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية حفاظاً على نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض وضمان وصول المياه لنهايات الترع واستجابة لمطالب المواطنين وذلك باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ( لوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية) ضمن الجهود المبذولة لتقديم خدمة لأهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة وتحقيق أقصى استفادة من مياة الري حفاظاً على الرقعة الزراعية.