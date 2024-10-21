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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اليوم.. بلينكن يزور إسرائيل وعدة دول بالشرق الأوسط

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن أنتوني بلينكن سيتوجه اليوم إلى إسرائيل وعدة دول بالشرق الأوسط لبحث إنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين.
وأضافت الوزارة، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية ، أن بلينكن سيناقش خلال جولته بالشرق الأوسط ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله.
وأشارت إلى أن بلينكن سيناقش خطط ما بعد الحرب في غزة ويؤكد ضرورة تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

أنتوني بلينكن إسرائيل إنهاء الحرب على غزة