اليوم.. بلينكن يزور إسرائيل وعدة دول بالشرق الأوسط

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن أنتوني بلينكن سيتوجه اليوم إلى إسرائيل وعدة دول بالشرق الأوسط لبحث إنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وأضافت الوزارة، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية ، أن بلينكن سيناقش خلال جولته بالشرق الأوسط ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله.

وأشارت إلى أن بلينكن سيناقش خطط ما بعد الحرب في غزة ويؤكد ضرورة تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.