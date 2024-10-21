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الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إطلاق حملة توعوية في مدرسة الشباب لحماية بيئة البحر الأحمر من مخاطر التلوث

حملة توعيه بيئية
حملة توعيه بيئية بمدارس البحر الأحمر
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نظمت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بالإدارة العامة لشئون البيئة ندوة توعوية وورشة عمل بمدرسة الشباب للتعليم الأساسي.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، وتزامنًا مع انطلاق خطة التوعية البيئية لادارة شئون البيئة بالبحر الاحمر.

وتناولت الفعالية المقومات الطبيعية الفريدة للبحر الأحمر، وأثر التلوث البلاستيكي المدمر على الحياة البحرية والبيئة الساحلية. 

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة توعية طموحة تستهدف أكثر من مائة مدرسة على مستوى مدن المحافظة، بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة لدى الجيل الناشئ، وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه حماية الموارد الطبيعية.

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