إطلاق حملة توعوية في مدرسة الشباب لحماية بيئة البحر الأحمر من مخاطر التلوث

نظمت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بالإدارة العامة لشئون البيئة ندوة توعوية وورشة عمل بمدرسة الشباب للتعليم الأساسي.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، وتزامنًا مع انطلاق خطة التوعية البيئية لادارة شئون البيئة بالبحر الاحمر.

وتناولت الفعالية المقومات الطبيعية الفريدة للبحر الأحمر، وأثر التلوث البلاستيكي المدمر على الحياة البحرية والبيئة الساحلية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة توعية طموحة تستهدف أكثر من مائة مدرسة على مستوى مدن المحافظة، بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة لدى الجيل الناشئ، وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه حماية الموارد الطبيعية.