محافظ أسيوط يؤكد استمرار عقد ندوات التوعية للحد من الزيادة السكانية

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار عقد ندوات التوعية للحد من الزيادة السكانية والتي تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية وهو ما يحول دون إحساس المواطنين بارتفاع معدلات النمو وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية للعمل على وضع حلول للمشاكل السكانية ورفع وعي المواطنين.

وأشار إلى ضرورة تكثيف القوافل والندوات والعمل على أرض الواقع بالقرى والنجوع لرفع وعي المواطنين خاصة القرى الأعلى في نسبة المواليد والاستفادة منها في تنفيذ كافة البرامج الخاصة بالسكان والتوعية الصحية وتنظيم الأسرة وتنظيم ندوات تثقيفية وإعلامية لنشر المعلومات الطبية الصحيحة وتقوية السلوكيات الإنجابية وتغيير السلوكيات السلبية.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان بأسيوط بقيادة محمد عبده بخيت مقرر المجلس بأسيوط قد نظم ندوة حول "المشكلة السكانية وأبعادها وخطورتها على المجتمع وكيفية التصدي لها" بمدرسة جمال فرغلي سلطان الثانوية بنين بالتعاون مع منطقة الوعظ والإعلام الديني بأسيوط ومديرية التربية والتعليم وذلك بحضور عدد ٦٠ طالب مستفيد ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديده لبناء الإنسان".

وأشار إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام رفع الوعي لدى المواطنين بكافة فئاتهم عن أهمية القضية السكانية وأبعادها الإقتصادية والمجتمعية وآليات مواجهتها والعمل على بذل مزيد من الجهود لتحقيق ما تهدف إليه خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإستراتيجية مصر 2030.