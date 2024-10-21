بالفيديو.. خبير عسكري: حزب الله استطاع تعطيل 25 مدرعة إسرائيلية

قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنّ قوات الاحتلال تحاول أن تستطلع تمركزات قوات حزب الله على امتداد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وذلك من خلال العدوان المستمر في المنطقة إلى استطلاع.

وأضاف «المشموشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال يحاول أن يصل إلى الطريقة التي ينفذها بها حزب الله العمليات العسكرية ومعرفة نقاط تمركزهم والأسلحة التي بحاجة إليه.



وذكر، أن عناصر حزب الله لاتزال ثابتة في مواقعها ويحرزون إصابات هائلة في العدو الإسرائيلي، كما استطاعوا أن يعطلوا ما يقرب من 25 مدرع إسرائيلي حتى الآن، مشيرا إلى أنّ إسرائيل حتى الآن لم تستطيع تحقيق أهدافها البرية على الأراضي اللبنانية.