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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعيين أحمد شيرين كريم قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لـ"الدلتا" للسكر

شريف فاروق وزير التموين
شريف فاروق وزير التموين
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أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تعيين الدكتور أحمد شيرين كريم قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة الدلتا للسكر.

كما قرر تعيين المهندس سامي أحمد عبد المطلب قائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر.

ويأتي ذلك في إطار إعادة الهيكلة وتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي بوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات والشركات التابعة لها، والاستعانة بأصحاب الخبرات وضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية، لتنفيذ كافة المهام والتكليفات خلال المرحلة المقبلة.

كما قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تعيين  الدكتور أحمد شيرين كريم قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة الدلتا للسكر، وتعيين المهندس سامي أحمد عبد المطلب قائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر

وفي سياق متصل قبلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاستقالة المقدمة من الدكتور أحمد أبو اليزيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للسكر.

قائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية