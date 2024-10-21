ضمن "بداية".. تقديم خدمات علاجية لـ17 ألف شخص على نفقة الدولة بالمنيا خلال شهر سبتمبر

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لـ16 ألفا و602 مواطناً، حيث تواصل مديرية الصحة تقديم الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال شهر سبتمبر الماضي، لافتاً إلى أنه تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 16 ألفا و602 مواطنا، بتكلفة بلغت 25 مليون و 569 ألف جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن خدمات العلاج على نفقة الدولة تضمنت تقديم خدمات العمليات الجراحية والمناظير والعناية المركزة والغسيل الكلوي والعلاج الخارجي لأمراض القلب والباطنة والروماتويد والأمراض المناعية وعمليات الرمد، مؤكدا حرص فريق إدارة العلاج على نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.