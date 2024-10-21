مصر خالية من الملايا.. تعرف علي أهم أعراض المرض وعلاجه

أصدرت منظمة الصحة العالمية، شهادة تفيد بأن مصر خالية من مرض الملاريا، وهو ما يعد إنجازا كبيرا، خاصة لبلد عدد سكانه تخطي الـ100 مليون مواطن، لنقضى تماما على هذا المرض العضال الذى أصاب الكثيرين منذ ظهورها.

أعراض الملاريا

الملاريا مرض فتاك لا يمكن التهاون به، وهو ينتج عن لدغة بعوض مصاب بطفيليات مرضية، تلك القرصة قد تتسبب في الإصابة بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الحاملة للمرض ما يسبب الكثير من الأعراض المرضية الخطيرة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينيك الطبي.

وأوضح التقرير: أن هذا المرض له فئات بعينها يمكن أن تكون أكثر عرضة للإصابة به مثل الحوامل والأطفال وكبار السن وضعاف المناعة.

ومن أهم أعراضه أنه يتسبب في

الإصابة بارتفاع حاد في درجة الحرارة في الجسم

الصداع الحاد وآلام الرأس

آلام العضلات الشديد

آلام في الصدر شديدة

تعب عام وضعف شديد

مشكلات حادة في التنفس

إسهال شديد

غثيان وقئ

الشعور بالرجفة الشديدة في الجسم

التعرق الدائم

وقد يصاب البعض في مرحلة متقدمة بفقر الدم الشديد، فضلا عن إصفرار الجلد بشدة وهو ما يعرف باليرقان

علاج الملاريا

علاج الملاريا يتم من خللال الأدوية المكثفة التي تحتوى على مواد فعالة مثل الإرتيميسينين، وغيرها الكثير، وكانت الإجراءات الوقاية التي يمكن القيام بها عند انتشار الملاريا:

استخدام زذاذ الحشرات وطار الحشرات

وحماية الجسم بالملابس خاصة إذا كان البعوض منتشرا، وغيرها الكثير من الإجراءات التي تحاول حماية الجسم من اللدغ .

والملاريا يصنف مرضا خطيرا لا يمكن الوقاية من الإصابة به بسهولة، ومضاعفاته خطيرة مثل الإصابة بفقر الدم المنجلى، وأصبحت مصر خالية منه ، ويعد ذلك إنجاز عظيم وكبير وحماية ووقاية لأجيال قادمة من هذا المرض العضال.