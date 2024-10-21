ads
الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم المنيا تصدر بيانا بشأن طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد

الدكتور علي عبد السلام
الدكتور علي عبد السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الدكتور علي عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بيانا بشأن طلاب الثانوية العامة الذين سيطبق عليهم النظام الجديد.

وذكر وكيل التعليم أنه بناء على الفاكس الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن  الطلاب الذين سيطبق عليهم الثانوية العامة على النظام الجديد للعام الدراسي 2024 /2025 ، وكذلك المواد الدراسية المقرره لكل شعبة علمية ( علمى علوم - علمى رياضة - أدبى ) والطلاب المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024 /2025 والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

المواد الدراسية المقررة للثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025

 الشعبة علمى علوم

المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء).

الشعبة علمى رياضة

المواد المضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء)

الشعبة الأدبية

 مواد يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا ، والإحصاء)،

مواد خارج المجموع

مواد عامة خارج المجموع وهى مواد نجاح ورسوب وتشمل (التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية ، والتربية الوطنية).

الثانوية العامة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور علي عبد السلام العام الدراسي 2024 تعليم المنيا طلاب الثانوية العامة علمى رياضة علمي علوم مديرية التربية والتعليم بالمنيا وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني