تعليم المنيا تصدر بيانا بشأن طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد

أصدر الدكتور علي عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بيانا بشأن طلاب الثانوية العامة الذين سيطبق عليهم النظام الجديد.

وذكر وكيل التعليم أنه بناء على الفاكس الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الطلاب الذين سيطبق عليهم الثانوية العامة على النظام الجديد للعام الدراسي 2024 /2025 ، وكذلك المواد الدراسية المقرره لكل شعبة علمية ( علمى علوم - علمى رياضة - أدبى ) والطلاب المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024 /2025 والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

المواد الدراسية المقررة للثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025

الشعبة علمى علوم

المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء).

الشعبة علمى رياضة

المواد المضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء)

الشعبة الأدبية

مواد يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا ، والإحصاء)،

مواد خارج المجموع

مواد عامة خارج المجموع وهى مواد نجاح ورسوب وتشمل (التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية ، والتربية الوطنية).