بالفيديو|أدوية المنزل.. خطر يهدد صحة الأطفال

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان أدوية المنزل في متناول الأطفال.. خطر غير مرئي في كل بيت، ففي زوايا المنزل الهادئة، وبين رُفُوف صيدلية البيت التي قد تبدو برئية في ظاهرها، يكمن خطر صامت يهدد سلامة الأطفال، فالأدوية التي نعتمد عليها في معالجة آلامنا وأوجاعنا اليومية قد تتحول إلى عدو غير متوقع في لحظة غفلة.

وحذر الباحثون والمتخصصون من خطورة وصول أيدي الأطفال الصغيرة إلى تلك الأدوية؛ لأنّ بلعها دون قد يؤدي إلى كوارث صحية لا تحمد عقباها.

المكونات التي تحتوي عليها بعض الأدوية المتاحة دون وصفة طبية قد تتسب في مشكلات خطيرة مثل نوبات الصرع او مضاعفات صحية أخرى لا يقوى جسم الطفل على تحملها في وقت لا يدرك فيه الطفل أو يعي مخاطر ذلك، فهو يرى في الأقراص أو الشراب الملون شيئا مغريا يمكن تذوقه دون علم.