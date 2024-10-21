ضمن "بداية".. رئيس ديرمواس يترأس جلسة التشاور العامة بالبدرمان

ترأس الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جلسة التشاور العامة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025، والتي عقدت بمقر الوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان

تمت الجلسة بمشاركة جمع غفير من المواطنين من الرجال والنساء و العمد والمشايخ والشخصيات المؤثرة في المجتمع،وتناولت الجلسات مناقشة عدد من المشروعات التنموية والخدمية غير المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي طرحها المواطنون وتعود بالنفع على المجتمع عامة.

كما تطرق عدد من المواطنين إلى طرح عدد من المشاكل والمطالب لعرضها على جهات الاختصاص لسرعة الفصل فيها، وخاصة بقطاع التعليم الأساسي.

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