الفلبين: سجن 17 مسلحا مدى الحياة لاختطافهم 21 شخصا بماليزيا قبل 25 عاما

قضت محكمة فلبينية بسجن 17 مسلحا مدى الحياة لتورطهم في اختطاف مواطنين أجانب وفلبينيين في ماليزيا قبل ما يقرب من 25 عاما.



وذكرت قناة (سي بي إس- سي بي إن) الفلبينية اليوم /الاثنين/ الناطقة باللغة الإنجليزية، أن المسلحين ينتمون لجماعة أبوسياف المتطرفة وقد قاموا في شهر أبريل 2000 باختطاف 21 شخصا، بينهم مواطنون من الفلبين وفنلندا وفرنسا وألمانيا ولبنان وماليزيا وجنوب إفريقيا من منتجع سياحي في جزيرة سيبادان الماليزية.

ومن جانبها.. اعتبرت وزارة العدل الفلبينية أن هذا الحكم يعكس الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الحفاظ على سيادة القانون في البلاد.