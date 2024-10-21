بالصور.. متابعات ميدانية لفعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات والندوات التوعوية والأنشطة والبرامج المتنوعة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان المصري" لتحسين جودة حياة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري.

حيث نظمت الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية بشبين الكوم بطولة الكاراتية للمرحلتين الإعدادية والثانوية في إطار اكتشاف الموهوبين وتفعيلا للمبادرة الرئاسية «بداية» بهدف تعزيز القيم والروح الإيجابية لدى الشباب والنشء وتنمية المهارات لديهم.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ ندوة توعية للعاملين بالتعاون مع مديرية الصحة بعنوان " الضغط والسكر والسمنة وصحة المرأة ورفع كفاءة جهاز المناعة للإنسان" وتنفيذ عدة أنشطة بمدرسة رابعة العدوية بأشمون ومنها ألعاب تفاعليه للطلاب تحث على ترشيد استهلاك المياه تنفيذ ندوة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتعريف بالقطع الموفرة وعرض فيديوهات للتوعية بترشيد الاستهلاك.

فيما نظمت مديرية الطب البيطري قافلة إرشادية توعوية لتقديم الدعم للأهالي ومربى الحيوانات وذلك برفع وعيهم وتثقفهم ضمن فاعليات القافلة البيطرية العلاجية المجانية بمركز شبين الكوم قرية كفر العجايزة، وتم عمل توعية للفلاحين ضد المخاطر المرتبطة بتربية الماشية والمساعدة في الرعاية الصحية للحيوان وتوفير التحصينات أثناء الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية وتوفير دعم لغذاء الحيوان للمساعدة في تربية الحيوانات لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومساعدتهم على تنمية وزيادة الثروة الحيوانية.

وتنفيذاً لفعاليات المبادرة الرئاسية " بداية " قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بمناقشة أهمية استفادة جميع المواطنين بالخدمات التي تقدمها المديرية والتشديد علي الدور الرقابي الفعال وتقديم مختلف صور الدعم والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين، وكذا سبل تطوير التعاون بين جهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين وتكثيف الجهود وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل كنتاج للعمل الجماعي المشترك من قبل كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل علي ترسيخ الهوية المصرية بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

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