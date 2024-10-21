استمرار الدعاوى القضائية ضد المغني ديدي المتهم بالتحرش

لم تتوقف الدعاوى القضائية المقدمة ضد المغني ديدي (شون كومبس) والذي ألقي القبض عليه منتصف الشهر الماضي لاتهامه بالاعتداد على الأطفال والتحرش والابتزاز وعدد كبير من التهم، في القضية التي هزت الرأي العام، حيث يواجه مئات الدعاوي القضائية ضده وآلاف التهم وفقا للتقارير الرسمية وتصريحات محامي المتهمين، وفي آخر المستجدات تم تقديم ادعاءات جديدة من نساء أخريات، تتعلق بحوادث وقعت قبل سنوات، الادعاءات نفس التهم السابقة لديدي تركز على الاعتداء الجنسي، والإساءة الجسدية والنفسية.

ووفقا لصحيفة theguardian تتصاعد التحقيقات القانونية فقد تم تعيين محامين للطرفين للنظر في القضايا المطروحة نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع، مشيرًا إلى أنها مجرد محاولات لابتزازه ماليًا رغم أن هناك مئات شهادات من الضحايا ضده، ورفض خروجه بكفالة أكثر من مرة باعتباره خطر إلى المجتمع، وفي فبراير 2024، كان قد رفع المنتج رودني “ليل رود” جونز دعوى قضائية اتهم فيها ديدي بتحرش جنسي، تهديدات، وإجباره على التعامل مع عاملات جنس.

الدعاوى المقدمة ضد ديدي تتضمن ادعاءات بإقامة حفلات استغلال جنسي مع مخدرات ومراهقات، وتواجه “كومبس” دعاوى أخرى مشابهة من أشخاص آخرين تعود إلى أحداث سابقة، فهناك عدة أشخاص تقدموا ببلاغات ضده تعود أحداثها لفترة ما بين 1998 و2021، يدعون تعرضهم للاعتداء في حفلات كان ديدي يقيمها بمنزله واشتهر بها، وتتضمن الادعاءات المواجه ضده حفلات جنسية غير مرغوبة تحت تأثير الكحول والمخدرات.