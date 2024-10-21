ضمن "100 مليون شجرة".. زراعة 100 شتلة متنوعة بالمنيا

قال الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، انه يجري استكمال أعمال التجميل والتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة حيث تم زراعه عدد ١٠٠ شتله متنوعة اليوم بالطريق الدائري كتدعيم في نطاق حي جنوب.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط والوحدات القروية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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