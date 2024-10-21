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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن "100 مليون شجرة".. زراعة 100 شتلة متنوعة بالمنيا

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة
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قال الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، انه يجري استكمال أعمال التجميل والتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة حيث تم زراعه عدد ١٠٠ شتله متنوعة اليوم بالطريق الدائري كتدعيم في نطاق حي جنوب.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط والوحدات القروية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة رئيس مركز ومدينة سمالوط سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط زراعة ١٠٠ مليون شجرة مدينة سمالوط زراعة الاشجار