غدًا.. انطلاق معرض "المشهد 2" بمشاركة فنية جماعية

يطلق جاليري المشهد الجزء الثاني من المعرض الجماعي تحت عنوان "المشهد 2"، وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024.

وعن المعرض قال الفنان ايهاب اللبان، قوميسير المعرض: إن تلك النسخة تقدم ٢٦ فنانا مصريا من مختلف الاتجاهات الفنية حيث يأتى هذا المعرض استمرارا للنهج الذى تتبعه القاعة من رصد وتوثيق الحركة التشكيلية المصرية ومتابعة مبدعيها المؤثرين فى المشهد الفنى المصرى لتقديم أعمالهم من خلال تلك النافذة بالشكل الذى يتناسب مع قيمتهم الفنية الكبيرة.

يشارك فى المعرض كل من الدكتور أحمد نوار، صلاح المليجى، محمد سرور، عقيلة رياض، سمير فؤاد، هشام عبدالله، أحمد رجب صقر، الدسوقى إبراهيم، حسام صقر، شعبان الحسينى، محمد عبدالله، جمال الخشن، محمد عبلة، نذير الطنبولى، محمد عبدالله، شيماء درويش، أمجد كامل، بسام الزغبى وآخرين.