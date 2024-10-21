محافظ المنوفية: تطهير 7.5 كم من المساقي الخصوصية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وضع خطة شاملة لتطهير الترع والمجاري المائية والمساقي الخصوصية في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات، تم تنفيذ العديد من الإجراءات المهمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من تطهير 7.5 كم من المساقي الخصوصية في عدد من المراكز، منها قويسنا والشهداء وبركة السبع وتلا ومنوف، وذلك خلال أسبوع واحد، حيث تخدم هذه المساقي مساحة 626 فدانًا. وأكد استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المعنية لضمان المتابعة الدورية ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير أولاً بأول، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري.

كما أشار وكيل الوزارة إلى أنه تمت الموافقة على منح 15 ترخيصًا لمشروعات زراعية تشمل مصانع ومحلات أعلاف، بالإضافة إلى إجراء 14 معاينة تمهيدًا لاستخراج التراخيص.

وتم القيام بزيارات ميدانية إلى 43 مركزًا لتجميع الألبان و40 محلًا للأعلاف، مع إلغاء ترخيص لأحد محلات الأعلاف.

وفي إطار دعم المزارعين، تمت زيارة 2447 فدانًا من حدائق الفاكهة والخضروات والمحاصيل المتنوعة لتقديم التوصيات الفنية اللازمة لزيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارعين. كما تم عقد 35 ندوة زراعية بمختلف وحدات المحافظة.

وفيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي، تم توزيع حوالي 54 ألف طن من الأسمدة (نترات ويوريا) للمزارعين منذ بدء الموسم الصيفي في أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2024. وتبلغ الأرصدة المتاحة في الجمعيات الزراعية حوالي 7132 طن و550 كجم من الأسمدة، ويستمر توزيعها وفق القواعد المحددة لضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على استمرار دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في المحافظة، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتنمية المشروعات الزراعية ودعم صغار المزارعين والمربين، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجية 2030.